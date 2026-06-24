Mercato ASSE : C’est terminé, un serial buteur snobe les Verts  

Annoncé sur la short-list des dirigeants de l’ASSE pour ce mercato estival, un phénomène français est sur le point de prendre une autre direction.

Mercato ASSE : Deux clubs foncent sur Giovani Versini, les Verts hors course

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Coup dur pour l’ASSE. La révélation de Ligue 2, Giovani Versini, échappe aux Verts. Courtisé par le club forézien depuis plusieurs semaines, l’ailier de 22 ans s’éloigne du Forez. Le FC Lorient, dixième du dernier exercice de Ligue 1, ainsi que les Allemands de Cologne ont désormais pris une longueur d’avance sur ce dossier.

Giovani Versini sort d’un exercice remarquable. Élu dans l’équipe type de Ligue 2, l’international espoir français a animé l’attaque de Pau avec un bilan flatteur : 9 buts inscrits, 4 passes décisives délivrées en 30 matchs disputés.

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Ces performances expliquent l’intérêt de plusieurs prétendants. Estimé à 5 millions d’euros, le joueur reste lié au club palois jusqu’en juin 2028. Si l’AS Saint-Étienne voyait en lui le renfort idéal pour viser la montée la saison prochaine, ses espoirs viennent de s’effondrer.

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Le joueur exige la première division. Selon le compte Transfert Radar, le FC Lorient s’est positionné concrètement, séduit par ce profil polyvalent capable d’évoluer sur le flanc droit ou en pointe. En parallèle, Cologne pousse fort. Le club de Bundesliga se montre chaud pour attirer le jeune prodige. L’ASSE va perdre cette cible. Maintenus en Ligue 2, les Verts ne font plus le poids face à des écuries de l’élite.