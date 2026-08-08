PSG Mercato : Arsenal prêt à doubler Liverpool pour Barcola

Alors que Liverpool s’est déclaré incapable de s’aligner sur les exigences du PSG pour Bradley Barcola, Arsenal pourrait en profiter pour recruter l’attaquant de 23 ans. Explications.

PSG Mercato : Liverpool n’a pas les moyens pour Barcola

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À un peu plus de trois semaines de la fermeture du mercato estival, Liverpool a accéléré les discussions avec le Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola. D’après les informations du journal L’Équipe, le club anglais serait prêt à formuler une offre de 115 millions d’euros pour l’ancien milieu offensif de l’OL.

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Cette proposition ne devrait toutefois pas être acceptée par le Paris SG qui réclame toujours entre 150 et 160 millions d’euros pour l’international français. Une valorisation qui refroidit sérieusement Liverpool, selon les révélations de plusieurs spécialistes, dont Olivier Tallaron.

« Liverpool n’a pas fait d’offre officielle pour l’attaquant parisien et aurait même indiqué au club qu’il n’avait pas les moyens de s’offrir l’ancien lyonnais », assure le journaliste de Canal Plus Foot. Même son de cloche chez Sacha Tavolieri, qui écrit notamment : « pour le moment, le Paris Saint-Germain n’a toujours reçu aucune offre écrite de Liverpool FC pour Bradley Barcola.

Dans les discussions en cours, les Reds ont tenu à faire savoir qu’ils n’avaient pas les moyens de payer le prix demandé pour acheter le Français. » Les Reds pourraient donc abandonner cette piste, au profit d’un autre pensionnaire de Premier League : Arsenal.

Arsenal prêt à concurrencer Liverpool pour Barcola !

Après avoir manqué de recruter Vinicius Junior, qui a préféré prolonger au Real Madrid, les Gunners jettent désormais leur dévolu sur Bradley Barcola. En effet, d’après les renseignements obtenus par Standard, Arsenal aurait fait irruption dans la course pour la signature de Barcola, pendant que Liverpool peine à convaincre le Paris SG dans les négociations.

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« De son côté, Arsenal s’intéresserait au Français après avoir manqué la signature de Vinicius Junior, ce dernier ayant choisi de lier son avenir au Real Madrid en prolongeant son contrat. Les Gunners sont toutefois bien conscients que, tout comme pour Liverpool, la conclusion d’un accord pour Barcola dépendra en fin de compte de la volonté du PSG de revoir ses prétentions financières à la baisse », rapporte le média britannique.

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Reste à voir s’ils peuvent trouver un accord avec Barcola, ce qui serait déjà le cas de Liverpool, et s’ils peuvent proposer une somme intéressante pour le Paris Saint-Germain.