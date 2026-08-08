Mercato SRFC : Haise déchire un chèque de 23M€ et prévient !

Annoncé à l’étranger malgré la volonté du SRFC de le garder la saison prochaine, Abdelhamid Aït Boudlal anime ces dernières semaines du mercato estival rennais. Franck Haise, l’entraîneur du club breton, est sorti pour donner sa position dans ce dossier.

Mercato SRFC : Abdelhamid Aït Boudlal veut aller à Fulham

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D’après les révélations du compte Twitter jonathan35001, Abdelhamid Aït Boudlal voudrait quitter les rangs du SRFC lors de ce mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le défenseur central de 20 ans souhaiterait rejoindre Fulham.

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« Le joueur veut partir bien aidé par son agent voilà ce que je ne voulais pas écrire au risque de choquer les supporters. C’est triste de se comporter ainsi, mais son agent est fortement monté au créneau. Il n’y a que Fulham qui le sollicite. Rennes est conscient de la situation », a expliqué le suiveur du Stade Rennais.

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Face à la détermination du joueur, le club rennais pourrait se contraindre à le laisser filer d’ici la clôture du mercato estival, si les Cottagers arrivent avec une offre de 35 millions d’euros. D’ailleurs, Loïc Désiré, le directeur sportif des Rouge et Noir, aurait repoussé une offre de 23 millions d’euros pour le jeune international marocain. Toujours selon la même source, le Stade Rennais reste attentif au marché des défenseurs centraux, mais Franck Haise ne veut pas perdre Aït Boudlal.

Franck Haise compte sur Aït Boudlal

Alors que Charlie Cresswell vient de renforcer la défense centrale du SRFC, le club breton pourrait perdre Abdelhamid Aït Boudlal d’ici la fin du mercato estival. Le natif de Marrakech est notamment courtisé par Fulham, mais Franck Haise ne souhaite pas se séparer de son joueur.

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Et d’après les informations de Foot Mercato, « malgré les contraintes liées au FPF, le Stade Rennais n’a pas l’intention de vendre le défenseur marocain cet été. Seule une offre exceptionnelle pourrait faire évoluer la position du club breton. » Une position confirmée par le coach du SRFC. « Il n’y a pas de sujet. D’abord, il ne m’en a pas parlé. Il est là, bien là, il a deux ans de contrat et on compte sur lui », a déclaré Franck Haise en conférence de presse après la prolongation de son contrat.

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Reste maintenant à voir si le joueur va s’aligner sur la décision de son club ou forcer son départ cet été.