PSG – Man United : Du lourd dans le groupe de Luis Enrique !

Après sa lourde défaite face à Majorque (0-3), le PSG affronte Manchester United ce samedi, à 17 heures, pour son second match amical. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur des retours importants dans son groupe.

Le PSG enregistre quatre retours de marque contre Man United

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À quatre jours de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, programmé mercredi à Salzbourg, en Autriche, le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, enregistre le retour de quatre cadres de son effectif. En effet, Luis Enrique pourra compter sur Marquinhos, Vitinha, Nuno Mendes et Joao Neves pour affronter les Red Devils.

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Balayés par Majorque en milieu de semaine, les Parisiens vont donc pouvoir montrer un autre visage et monter en puissance. Fraîchement officialisé en tant que nouveau milieu offensif du PSG, Maghnes Akliouche a été laissé de côté par Luis Enrique qui ne veut pas se presser avec lui.

Pour compléter son équipe face aux hommes de Michael Carrick, le coach du Paris Saint-Germain continue de s’appuyer sur de nombreux jeunes du centre de formation, notamment Axel Koukaba (16 ans), Abdou Fanné-Dramé (19 ans) ou encore Dimitri Lucea (19 ans).

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Achraf Hakimi, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Lucas Digne et Warren Zaïre Emery ainsi que le champion du monde Fabian Ruiz sont absents. Ces internationaux rejoindront l’effectif du club de la capitale dans les prochains jours.

Le groupe convoqué par Luis Enrique

Gardiens : Safonov, Chevalier, Longoni.

Défenseurs : Pacho, Zabarnyi, Marquinhos, Nuno Mendes, Boly, Lucea, Koukaba, Fanné-Dramé.

Milieux : Vitinha, Neves, Beraldo, Dro, Idder, Abo El Nay, Bourdin.

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Attaquants : Kvaratskhelia, Mayulu, Mbaye, Ndjantou, Ayari, Meïté.