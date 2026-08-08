Mercato SRFC : Haise réussit un coup de maître en interne !

À quelques semaines de l’ouverture de la saison 2026-2027 en Ligue 1, l’entraîneur du SRFC, Franck Haise, resserre les liens dans son vestiaire. Explications.

Mercato SRFC : Haise réconcilie Thomasson et Cresswell

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Quelques mois après leur prise de tête sur la pelouse du Stadium pendant un match, Adrien Thomasson (RC Lens) et Charlie Cresswell (Toulouse) sont désormais coéquipiers. Le Stade rennais a publié une drôle de vidéo de leur réconciliation. En effet, les deux joueurs s’étaient affrontés lors d’un match entre le RC Lens et le Toulouse FC et une tension était née entre eux au Stadium.

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L’Anglais avait rarement sa langue dans sa poche pendant la rencontre. Alors, lorsque Wesley Saïd avait ouvert le score contre son ancien club lors de la 17e journée, on avait vu Florian Thauvin se précipiter vers Charlie Cresswell pour lui tirer la langue, ce qui n’avait pas manqué d’agacer le défenseur anglais du TFC. Adrien Thomasson était également venu à la rencontre de l’Anglais pour lui dire deux mots.

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« Il nous a chambré quasiment toute la première période, avait-il raconté un peu plus tard. Et à la mi-temps, on s’était dit qu’on irait lui en toucher deux mots si on marquait le premier but. Et c’est Florian qui s’en est chargé. Il s’est sacrifié pour nous (rires) ! Je suis fier de lui, car il est resté très calme, malgré le chambrage du joueur de Toulouse. C’est aussi ça l’expérience. C’est savoir chambrer au bon moment… »

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Désormais réunis sous les mêmes couleurs, les deux joueurs se sont retrouvés avec le sourire dans une réconciliation mise en scène par le Stade rennais. « On fait la paix ? », lance Thomasson avant que les deux hommes n’échangent une belle poignée de main. Le SRFC a décidé de publier une vidéo montrant une scène de réconciliation entre les deux hommes, mettant en avant leur capacité à mettre de côté leurs différends passés pour défendre les couleurs Rouge et Noir sous les ordres de Franck Haise.

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Cette stratégie de communication est délibérée et vise à mettre en avant l’esprit d’équipe au sein du Stade Rennais.