Mercato OL : 50 M€, une offre arrive pour Malick Fofana !

La direction de l’OL pourrait réaliser une belle vente avec Malick Fofana. L’AS Rome a dépêché des émissaires en vue de signer l’ailier belge durant ce mercato.

Mercato OL : L’AS Rome enclenche l’offensive pour Malick Fofana

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L’Olympique Lyonnais traverse une période inquiétante en ce mois d’août. Les hommes de Paulo Fonseca seront mal embarqués dans les barrages de Ligue des champions après leur défaite sur la pelouse du Sparta Prague (2-1). Ils devront remporter le match retour le 11 août pour espérer se qualifier.

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L’OL devra aussi résister à l’assaut de plusieurs cadors européens pour l’un de ses cracks. Malick Fofana attire particulièrement les regards. Les Gones réclameraient au moins 50 millions d’euros avant de le laisser partir. Ce prix ne freine pas ses courtisans. Bien au contraire, l’AS Rome suit ce dossier avec la plus grande attention.

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Le site spécialisé Insideroma assure que des émissaires romains ont fait le déplacement pour superviser Malick Fofana lors de la confrontation européenne contre le Sparta Prague. Cette manœuvre de la Roma ne déplait pas vraiment à l’OL. La direction lyonnaise entend profiter de cette effervescence pour tirer le maximum de profit sur son jeune ailier belge.

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Notons que l’AS Rome cherche à rebondir après l’échec du dossier Mason Greenwood. Le club italien se tourne donc vers Malick Fofana pour vite oublier ce revers. Reste à savoir les Romains répondront favorablement aux exigences de l’OL. La suite du mercato permettra d’en savoir un peu plus sur ce dossier.