Carnet noir : Le père de Lionel Messi est décédé à 68 ans !

Lionel Messi est incollable en ce moment. Jorge Messi, son père, est décédé ce samedi à l’âge de 68 ans. Une information relayée par les médias argentins ces dernières heures.

Jorge Messi s’est éteint des suites d’une longue maladie

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Alors qu’il luttait depuis longtemps contre une grave maladie, le père de Lionel Messi est mort ce samedi à l’âge de 68 ans, dans une clinique de Rosario, en Argentine. La santé de Jorge Messi était très fragile et les larmes de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone après son premier but lors de la dernière Coupe du monde contre l’Algérie en disaient beaucoup sur les émotions traversées par le capitaine de l’Argentine durant la compétition.

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D’ailleurs, la famille Messi avait indiqué dans un communiqué que Jorge souffrait de problèmes de santé, précisant qu’il était « sous surveillance médicale » et qu’il « se rétablissait bien. » Le joueur de l’Inter Miami avait alors confié avoir « vécu des derniers jours difficiles », laissant présager un drame familial en cours.

Ce samedi matin, le journal local Olé a annoncé la mort du père de l’octuple Ballon d’or, une information confirmée par la Confédération sud-américaine (Conmebol) ainsi que par le club des Newell’s Old Boys, où a évolué Lionel Messi durant son enfance.

« Le Club Atlético Newell’s Old Boys présente ses plus sincères condoléances à Jorge Messi, décédé à l’âge de 68 ans à Rosario. Supporter inconditionnel de Newell’s, homme d’affaires et père du capitaine de l’équipe nationale argentine, Lionel Andrés Messi, Jorge était un pilier pour son fils. Avec son épouse, Celia Cuccittini, il a guidé la carrière du plus grand joueur de tous les temps avec vision, rigueur et affection.

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Son soutien constant et son leadership discret ont été essentiels à chaque étape du parcours de Lionel, de ses débuts lors de la guerre des Malouines jusqu’aux sommets du football mondial. Merci de lui avoir transmis l’amour de ces couleurs. Le Conseil d’administration, les membres, les athlètes et toute la famille Newell’s adressent leurs plus sincères condoléances à Celia, Lionel, Rodrigo, Matías et María Sol, ainsi qu’à leurs proches et amis en ces moments difficiles. Adieu, cher supporter de Newell’s », écrit le club argentin sur son site officiel.

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Hospitalisé chez lui et entouré par sa femme, Celia, et trois de ses enfants, Jorge Messi a été transféré dans une clinique de Rosario, là où il est décédé.