Mercato PSG : 40 M€ pour un accord imminent en attaque

Le mercato du PSG accélère avec le probable départ de Randal Kolo Muani. La direction du Paris Saint-Germain et celle de la Juventus sont proches de conclure un accord.

Mercato PSG : Kolo Muani attendu en Italie

Son prêt à Tottenham n’a pas été un franc succès. Randal Kolo Muani est revenu au Paris Saint-Germain cet été. Mais l’attaquant français refait déjà ses valises, sachant qu’il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Tout indique qu’il va retrouver un environnement qu’il parfaitement : la Juventus Turin.

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Randal Kolo Muani a déjà évolué chez les Bianconeri durant l’année 2025. Convaincu de son potentiel offensif, la Vieille Dame insiste pour le récupérer. Cet intérêt est réciproque puisque le buteur de 27 ans aurait donné son feu vert pour un retour à la Juve. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente entre les deux écuries pour finaliser le deal. Ces échanges sont en très bonne voie.

Un prêt assorti d’une option d’achat de 40 M€

Le Corriere Dello Sport le confirme, les positions du PSG et de la Juventus se sont rapprochées ces dernières heures. Les deux clubs plancheraient sur un prêt assorti d’une obligation d’achat de 40 millions d’euros. La Juventus doit cependant assainir ses comptes avant de finaliser cette opération de taille.

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Le club turinois tente à présent de boucler les départs de Jonathan David, Loïs Openda et Edon Zhegrova. Une fois ces ventes finalisées, la signature de Kolo Muani à la Juventus ne devrait plus tarder.