Mercato PSG : Accord conclu pour ce buteur !  

Un crack du PSG force son départ cet été. Un géant de Serie A se positionne pour le relancer.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos vers Milan ?

L’AC Milan passe à l’attaque pour Gonçalo Ramos. À peine installé sur le banc des Rossoneri, l’entraîneur Ruben Amorim réclame son compatriote. En manque de temps de jeu au PSG, l’attaquant portugais ne cache plus ses envies d’ailleurs.

Ramos va quitter Paris après trois ans de succès. Son bilan est impressionnant : deux Ligues des champions, 45 buts décisifs et 10 passes décisives. Le joueur veut débuter les matchs. Luis Enrique l’apprécie en joker, mais il ne le voit pas comme un titulaire indiscutable.

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Cette situation profite à Ruben Amorim. Selon le Corriere dello Sport, le coach milanais fait du Parisien sa priorité, bien aidé par ses contacts avec l’agent Jorge Mendes. Le buteur aspire à un autre statut. Fatigué du banc de touche, il vise une place de leader que le Paris Saint-Germain refuse de lui accorder pour l’instant.

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Milan prépare ses arguments financiers. Les dirigeants italiens s’apprêtent à offrir 30 millions d’euros pour convaincre le PSG. Ramos, de son côté, a déjà donné son feu vert pour rejoindre la Serie A. Si aucune proposition formelle n’est encore arrivée sur le bureau des dirigeants parisiens, le club français ne s’opposera pas à son départ. Lié à Paris pour encore deux ans, l’attaquant n’envisage de toute façon aucune prolongation de contrat.

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Sa saison résume parfaitement son paradoxe parisien. Ramos a disputé 45 matchs, mais il a observé les quarts de finale contre Liverpool et les demis contre le Bayern depuis le banc. Lors de la finale face à Arsenal, il est entré durant la prolongation pour inscrire son tir au but. À 25 ans, le supersub parisien veut devenir le patron d’une attaque. Milan lui offre cette chance.