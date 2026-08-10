Mercato : Le Stade Rennais et l’OM négocient un nouveau deal  

Les dirigeants de l’OM flairent un bon coup au Stade Rennais pour ce mercato estival. Mais d’autres prétendants jouent les trouble-fêtes.

Mercato Stade Rennais : Ludovic Blas vers Marseille cet été ?

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Marseille s’active sur Ludovic Blas, mais la concurrence débarque. Pisté par l’OM pour le mercato estival, le milieu offensif du Stade Rennais suscite désormais l’intérêt de plusieurs autres prétendants.

La semaine dernière, le compte X @Valentin_Gds a révélé cette piste phocéenne. L’ancien Nantais ne cache pas son attrait pour le projet marseillais. Il lui reste un an de contrat en Bretagne. Ainsi, Rennes pourrait lâcher son joueur de 28 ans contre un chèque d’environ 10 millions d’euros.

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Cependant, le dossier se complique. Selon l’insider rennais @jonathan35001 sur X, la rivalité s’intensifie déjà en coulisses. D’autres équipes surveillent de près la situation du joueur. Aucun nom de club n’a cependant été avancé à ce stade. L’insider du Stade Rennais a juste confirmé que le milieu offensif suscitait d’autres intérêts.

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Le dossier pourrait donc s’animer dans les prochaines semaines. Si Ludovic Blas décide d’ouvrir la porte à un départ, plusieurs prétendants pourraient entrer dans la course. L’OM devra alors se montrer convaincant, mais aussi surveiller la position du Stade Rennais. Le coach rennais, Franck Haise n’a pas encore tranché pour l’avenir de son joueur.