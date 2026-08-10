Mercato Stade Rennais : Un top joueur dit Non à Rennes  

Dilane Bakwa ne viendra pas à Rennes. Annoncé dans le viseur du Stade Rennais cet été, l’ailier français s’éloigne finalement de la Bretagne.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne Dilane Bakwa

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Mauvaise nouvelle pour Rennes. Transférer Dilane Bakwa en Bretagne devient une option quasiment irréelle. Suivi de près par le Stade Rennais, l’ailier de 23 ans se dirige tout droit vers un autre projet. Le club breton n’a pas envie de casser sa tirelire pour boucler l’opération.

Trois obstacles bloquent l’affaire. D’abord, le choix du joueur. Nottingham Forest le détient sous contrat jusqu’en 2030, mais l’ancien Strasbourgeois vise en priorité Ipswich Town. Ce promu en Premier League l’attire davantage. Ensuite, la question du salaire stoppe l’élan rennais.

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Toucher environ 345 000 euros par mois en Angleterre rend son profil inabordable pour la grille salariale de Rennes. Enfin, l’effectif actuel pèse lourdement sur la décision. L’arrivée récente d’Enzo Mayenda comble déjà un besoin offensif immédiat. Le coach Franck Haise n’a plus forcément besoin d’un nouveau détonateur offensif.

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Faire des folies pour un secteur déjà renforcé ? Rennes refuse d’exploser sa masse salariale. Un départ de Ludovic Blas libérerait une place importante et allégerait la masse salariale, certes. Toutefois, cette vente éventuelle ne suffirait pas à attirer le crack français. Ipswich garde une longueur d’avance sur ce dossier. Sur Transfertmarkt, Dilane Bakwa vaut 28 millions d’euros.