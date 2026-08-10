OL : C1, Fonseca annonce du lourd pour éliminer le Sparta

Défait à l’aller, l’entraîneur de l’OL a annoncé du lourd contre le Sparta Prague, mardi, lors du match décisif du 3e tour des qualifications pour la Ligue des Champions.

OL – Sparta : Le retour salutaire de Moussa Niakhaté

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L’OL joue une place en barrages de la Ligue des champions, mardi (21h) au Groupama Stadium. Il affronte le Sparta Prague, pour le compte du match retour du 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions. Le club rhodanien a un retard à refaire, car il s’était incliné (2-1) au stade Letna en République Tchèque, mardi dernier.

À la veille de cette rencontre « à quitte ou double », Paulo Fonseca a annoncé la couleur. En défense, il a plus d’assurance avec le retour de suspension de l’arrière central Moussa Niakhaté.

« Nous avons le retour de Moussa, donc nous avons plus de solutions pour commencer le match. Il est important pour nous, notamment par son leadership. Techniquement et tactiquement, il est également très important pour l’équipe. C’est pourquoi il va jouer », a-t-il annoncé en conférence de presse d’avant-match.

Olympique Lyonnais : Sulc, Bidstrup et Tagliafico encore absents

Absent lors du match aller à Prague, Pavel Sulc, la recrue estivale Mads Bidstrup et Nicolas Tagliafico sont indisponibles pour le retour. « Nicolas vient d’arriver (du Mondial), il ne peut pas jouer. Pour pallier les absences de Mads et Pavel, nous avons d’autres joueurs dans l’équipe », a rassuré le coach de l’Olympique Lyonnais.

Fofana et Nuamah titulaires, aux cotés d’Openda

Pour remporter le Sparta, le technicien portugais a décidé de sortie l’artillerie lourde. En attaque, il annonce la titularisation de Malick Fofana et Ernest Nuamah, aux côtés de l’avant-centre Loïs Openda.

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« Malick et Ernest commenceront le match, c’était impossible à l’aller. Julien Duranville et Kail Boudache ne sont pas dans les conditions pour débuter. Ce sera difficile pour Malick et Ernest de jouer les 90 minutes, mais nous avons d’autres solutions. Si nous avions eu une pré-saison normale, ils auraient eu plus de temps. Mais nous devons prendre des risques pour changer le résultat négatif », a-t-il dévoilé.

Lyon doit s’imposer par deux buts d’écart pour accéder aux barrages. La mission s’annonce difficile. Cependant, Paulo Fonseca assure que lui et son équipe ont bien préparé cette rencontre décisive.

« On a bien travaillé cette semaine. On a analysé le dernier match contre le même adversaire et on a travaillé sur les choses sur lesquelles nous avons échoué. Le groupe est motivé, l’équipe est plus prête », a-t-il rassuré, tout en soulignant : « Ce n’est pas une revanche, mais une possibilité de continuer dans cette compétition ».

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Pour rappel, l’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz aux barrages, s’il élimine le Sparta. Dans le cas contraire, il rejoindra directement le groupe des qualifiés pour la phase de ligue de la Ligue Europa.