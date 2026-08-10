Mercato OM : Un gardien surprise pour remplacer Rulli !

La direction de l’OM anticipe déjà le départ de Geronimo Rulli vers Manchester City. Et si le nom de Marcin Bulka revient avec force, une piste inattendue émerge ces dernières heures à Marseille.

Mercato OM : Orlando Gill, la surprise pour remplacer Rulli

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Les cages de l’Olympique de Marseille connaitront quelques changements cet été. Geronimo Rulli étant proche de rejoindre Manchester City. La direction de l’OM s’active alors pour dénicher son successeur. Les noms de Guillaume Restes (Toulouse FC) et Marcin Bułka (Neom SC) occupent le devant de la scène.

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La cellule de recrutement de l’OM étudie néanmoins une option inattendue pour remplacer Rulli. Sport Mediaset rapporte que le club de Stéphane Richard garde un œil avisé sur Orlando Gill. Le gardien de but paraguayen est entré dans sa dernière année de contrat avec San Lorenzo. Il s’est particulièrement illustré en enchaînant 13 matchs sans encaisser le moindre but sur un total de 26 rencontres.

❗️Orlando Gill (26 ans), gardien paraguayen, fait partie des profils les plus appréciés par l'OM.



[🥈@OAccomando91] pic.twitter.com/wyQrqeOkGR — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 10, 2026

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De telles performances en Amérique du Sud ont rapidement alerté les recruteurs de l’OM en quête d’un portier numéro un. Les négociations devraient s’intensifier entre les parties afin de trouver un accord. En attendant, l’entraîneur Bruno Genesio accorde toute sa confiance à Jeffrey De Lange. Le portier néerlandais assure les cages de l’OM en ce début de préparation. Même s’il n’est pas à l’abri d’un transfert.