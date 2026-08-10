Coup de théâtre à l’OM : Un accord au milieu capote !

L’OM vient de subir un revers inattendu en ce mois de mercato. L’accord pour le transfert de Pierre-Emile Hojbjerg à Newcastle semblait quasiment bouclé. Mais cette opération a finalement capoté.

Mercato OM : Accord annulé, Pierre-Emile Hojbjerg snobe Newcastle

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C’est un invraisemblable revirement de situation qui vient de perturber les plans de l’Olympique de Marseille. Les Phocéens contraints de vendre cet été afin de rentrer dans les clous de la DNCG. Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà quitté le navire OM.

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Pierre-Emile Hojbjerg était lui aussi à deux doigts de faire ses valises. La direction de l’OM a récemment donné son feu vert pour son transfert à Newcastle. L’accord était conclu autour de 15 millions d’euros. Cela aurait permis aux Phocéens de renflouer les caisses. Sauf que cette s’est brutalement compliquée en coulisses.

Le journaliste Fabrizio Romano lâche la bombe : Pierre-Emile Hojbjerg a finalement fait volte-face. Le milieu de terrain de 31 ans refuse de s’engager avec le club de Premier League. Sa décision ruine ainsi les négociations. Les différentes parties semblaient pourtant si proches d’un dénouement heureux.

🚨⚠️ EXCLUSIVE: Pierre Emile Højbjerg’s move to Newcastle currently OFF following new talks in the recent hours.#NUFC were prepared to pay what OM wanted but Højbjerg has decided to turn down the proposal. pic.twitter.com/fVT5iD2XDT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

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L’ancien de Tottenham avait lui-même donné son aval pour retrouver la Premier League. Un championnat qu’il affectionne. L’international danois a changé d’avis au dernier moment. Ce revirement plonge la direction de l’OM dans un profond embarras. Elle devra en urgence revoir ses plans pour trouver de nouvelles liquidités avant la clôture du mercato.