Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal inattendu en Italie  

Le PSG et la Juventus préparent un double coup XXL. Randal Kolo Muani et Khéphren Thuram pourraient prendre respectivement la direction de l’Italie et de la France.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani vers la Serie A, les discussions s’intensifient

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La Juventus veut Kolo Muani. C’est sa priorité pour ce mercato estival. Pour convaincre le PSG, le club italien est passé à l’attaque. Le géant italien a déposé une offre. Montant : 30 millions d’euros sur la table des dirigeants parisiens. L’attaquant français n’est plus en odeur de sainteté à Paris. Le Paris SG veut vendre cet été. Le club de la capitale réclame au moins 40 millions d’euros pour lâcher son joueur. Les négociations s’annoncent serrées entre les deux géants européens.

Dans le sens inverse, un cadre de la Juventus s’apprête à faire ses valises. Khéphren Thuram veut quitter Turin. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain tricolore rêve de briller à Paris. Le projet parisien le séduit totalement. L’ancien Niçois figure d’ailleurs en excellente position sur les tablettes du Paris SG pour renforcer son entrejeu.

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L’accord est en excellente voie. Les derniers échanges entre les deux directions ont solidifié les bases d’une entente concrète. Courtisé en Angleterre, notamment par Liverpool, l’international français de 25 ans préfère nettement la piste parisienne.

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Pour la Juventus, l’opération est également excellente : recruté pour 20 millions d’euros en 2024, le joueur pourrait être revendu le double cet été. Une plus-value parfaite pour les finances piémontaises. Il faut noter qu’il ne s’agit pas d’un échange direct entre les deux clubs, mais bien de deux dossiers séparés.