Mercato : Après Suzuki, le PSG trame une surprise en attaque

Selon la presse italienne, le PSG a bouclé le transfert de Zion Suzuki avec le Parme Calcio. Luis Campos a profité de la finalisation de cette opération pour ouvrir un chantier pour renforcer le secteur offensif de l’équipe parisienne.

Mercato : Le PSG achète Suzuki pour la Juventus

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Ce lundi, le journal italien La Stampa rapporte que Luis Campos a trouvé un accord total avec son homologue de Parme Calcio pour le transfert de Zion Suzuki contre un chèque de 35 millions d’euros. Malgré la présence de Matvey Safonov et Lucas Chevalier, le PSG a décidé de signer le gardien de but japonais lors de ce mercato estival.

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Âgé de 23 ans, le dernier rempart de Parme sort d’une grosse Coupe du monde avec le Japon. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Suzuki a donné son accord pour rejoindre l’effectif du PSG pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2031. Sauf que la future recrue du Paris Saint-Germain ne pourra pas poser immédiatement ses valises dans la capitale. Un prêt à la Juventus Turin serait déjà à l’étude.

« La Stampa confirme l’accord définitif entre le PSG et Parme pour Suzuki : transfert de 35M€. Discussions en cours pour un possible prêt avec la Juve, qui a également pris des informations pour Risser. Mais Lens réclame 35M€. Pour Trubin, Benfica réclame entre 25M€ et 30M€. La course semble à donc à deux : Suzuki ou Vicario », explique la publication transalpine.

Les relations entre le PSG et la Juve se sont particulièrement améliorées, notamment depuis le récent transfert de Randal Kolo Muani. Et les pourparlers entre les deux clubs pourraient encore prendre de l’ampleur avec un nouveau dossier.

Le Paris SG pense toujours à Jonathan David

Après Zion Suzuki, une nouvelle transaction pourrait voir le jour entre le PSG et la Juventus Turin. Et cette fois, c’est un attaquant bien connu de Luis Campos qui pourrait se retrouver au cœur des discussions.

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En effet, à en croire le Corriere dello Sport, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain serait en négociations avec les Bianconeri au sujet de Jonathan David, qui n’entre pas dans les plans de Luciano Spalletti. Très apprécié par le staff parisien, l’international canadien de 26 ans pourrait compenser le départ de Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan AC cet été.

« Après le départ de Gonçalo Ramos, le PSG évaluerait Jonathan David (également courtisé en Premier League), plus proche de Turin suite à l’arrivée de Kolo Muani. Luis Campos, directeur des transferts du PSG, avait recruté David à Lille en provenance de La Gantoise et ne l’a cessé de louer. Il serait aujourd’hui le principal artisan d’un nouveau transfert du Canadien, qui viendrait compléter l’attaque de Luis Enrique », indique le quotidien italien.

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Cette piste n’est toutefois pas encore la priorité du club de la capitale, conclut la même source. Outre Ferran Torres, le Paris Saint-Germain pourrait ainsi recruter un autre avant-centre lors de ce mercato estival. Affaire à suivre…