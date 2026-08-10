Mercato PSG : Après Ferran Torres, un joyau français arrive

Ce lundi, le PSG a fait une offre de 50 millions d’euros au Barça pour recruter Ferran Torres. Alors qu’un accord est imminent entre les deux clubs, Luis Campos avancerait désormais sur la piste d’un joyau français.

Mercato : Accord entre le PSG et un jeune de Montpellier

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Toujours à l’affût de jeunes talents prometteurs, le PSG serait sur les traces de Lacine Megnan-Pavé. Âgé de 16 ans, l’attaquant français est sous contrat avec le Montpellier HSC jusqu’en juin 2028 depuis la signature de son premier contrat pro à 15 ans. Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de la génération 2010, Lacine Megnan-Pavé est sur les tablettes de plusieurs clubs européens.

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Attaquant axial capable de jouer dos au but, de prendre la profondeur, mais également de participer au jeu combiné, il est régulièrement surclassé depuis ses débuts et attire logiquement les regards de plusieurs grands clubs européens.

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Mais le principal concerné veut rejoindre les rangs du PSG, selon les informations de Foot Mercato. Le journaliste Santi Aouna assure même que le double champion d’Europe en titre pourrait boucler cette opération contre un chèque supérieur à 10 millions d’euros.

« Le PSG fonce sur Laciné Megnan-Pavé (16 ans). Négociations entre le PSG et Montpellier pour sceller un accord définitif qui devrait être supérieur à 10M€. Arsenal, Manchester United et d’autres clubs européens voulaient le recruter, mais le joueur veut rejoindre Paris », assure le spécialiste mercato.

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✍️ Le PSG fonce sur Laciné Megnan-Pavé (16 ans).



🔐 Négociations entre le PSG et Montpellier pour sceller un accord définitif qui devrait être supérieur à 10M€.



❗️Arsenal, Manchester United et d'autres clubs européens voulaient le recruter mais le… pic.twitter.com/uQRW0ZaOJl — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 10, 2026

Un intérêt plus que concret puisque le natif de Montpellier se serait déjà mis d’accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. De son côté, le journal L’Équipe indique que Montpellier n’a aucune envie de perdre Lacine Megnan-Pavé cet été. Le quotidien sportif ajoute que le staff de Zoumana Camara aurait eu l’assurance que Laciné Megnan-Pavé allait rester cette saison. Le dossier pourrait donc se poursuivre durant les prochaines semaines.

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« Le Paris Saint-Germain, d’accord avec le Français autour d’un contrat de cinq ans, a déjà formulé plusieurs offres à Montpellier, dont la dernière, selon nos informations, autour de 10 M€. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent, mais la tendance est à ce que l’attaquant reste au MHSC : le staff du club héraultais aurait obtenu l’assurance qu’il ne s’en irait pas, il compte lui donner du temps de jeu cette saison », explique Loïc Tanzi.