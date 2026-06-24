OL : Lyon dans une nouvelle ère avec la milliardaire Kang

Alors que l’OL est sur le point d’être repris en mains par Michele Kang, la fortune personnelle de l’Américaine est révélée.

OL : Michele Kang future propriétaire de Lyon

Michele Kang (67 ans) est la future propriétaire de l’OL. Le club rhodanien a informé d’une procédure de cession en cours. La femme d’affaires américaine va bientôt détenir 87,8 % du capital d’Eagle Football Group SA, la société propriétaire de l’Olympique Lyonnais. Elle sera l’unique actionnaire principale à l’issue de l’opération pilotée par l’administrateur judiciaire britannique, Cork Gully.

Arrivée dans la capitale des Gaules sous la présidence de John Textor, Michele Kang a racheté l’équipe féminine de Lyon en mai 2023. Après le départ de son compatriote au Brésil (à la tête de Botafogo), elle a récupéré la présidence de l’Olympique Lyonnais et a été promue PDG d’Eagle Football Group en juin 2025. Un an plus tard, la native de Séoul (en Corée du Sud) va désormais posséder le club rhodanien en entier.

Kang, une fortune évaluée à 1,1 milliard de dollars

Mais qui est cette femme venue tout révolutionner à Lyon, à la suite de la gestion chaotique de John Textor ? Diplômé des Universités américaines, Michele Kang a fait fortune dans la tech santé. Elle avait fondé, en 2008, Cognosante, une société spécialisée dans les systèmes d’information de santé, qu’elle avait ensuite cédée en 2024.

Selon le classement du magazine Forbes, publié le 23 juin 2026, la fortune de la patronne de l’OL est estimée à 1,1 milliard de dollars. Elle arrive au 36e rang des Américaines les plus fortunées et s’étant réalisées toutes seules. Sur le plan mondial, elle est classée au 3 250e rang.

De Washington Spirit à London City Lionesses en passant par OL Lyonnes

Avant de débarquer à l’OL, Michele Kang possédait déjà Spirit de Washington (club de Soccer féminin). En décembre 2023, elle a racheté London City Lionesses FC (club de football féminin anglais), soit 7 mois après l’acquisition de l’OL féminin, rebaptisée OL Lyonnes.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Kang passe la vitesse supérieure dès vendredi

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Mason Greenwood snobe l’AS Rome ?

Ça chauffe entre l’OM et l’OL : Une lourde accusation tombe

Pour mieux gérer ces clubs, elle a créé Kynisca, une organisation multi-clubs mondiale, en juillet 2024. Cette structure, basée à Londres, est dédiée notamment au football féminin professionnel.