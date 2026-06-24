Mercato OL : Kang passe la vitesse supérieure dès vendredi

L’OL prépare une nouvelle annonce, après celle de la reprise en main du club par Michele Kang. Elle sera dévoilée lors d’une conférence de presse, ce vendredi (17h30).

OL : Kang et Gerlinger en conférence de presse

Michele Kang est en passe de devenir la propriétaire unique de l’OL. Le club rhodanien a annoncé un accord avec l’administrateur judiciaire, Cork Gully, pour l’acquisition de 87,8 % du capital d’Eagle Football Group SA, propriétaire de l’Olympique Lyonnais.

Avant la publication du communiqué, la présidente des Gones était en audience à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), dans le cadre de l’examen de la situation financière du club, au titre de l’exercice 2026-2027.

La décision de la Commission de contrôle des clubs professionnels est attendue dans les prochaines heures. Quant à Michele Kang, elle a déjà un autre rendez-vous avec le gendarme financier de la Ligue de Football professionnel (LFP), dans « les prochains jours », dans le cadre du projet de rachat de la majorité des parts de l’OL.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais déballé ?

Entretemps, la future patronne de Lyon a des annonces fortes à faire. Pour ce faire, elle tiendra une conférence de presse, ce vendredi 26 juin, en compagnie de Michael Gerlinger, Directeur général du club. En marge du dossier du rachat des parts de John Textor, nul doute que Michele Kang et son bras dévoileront le mercato estival lyonnais et l’objectif de la saison 2026-2027.

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Après la vente d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen à 33,6 M€, bonus compris, d’autres transferts sont en vue. Pour compenser les départs et renforcer l’équipe de Paulo Fonseca, des recrues vont rejoindre les Gones. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais disputera le 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions, dès le 4 ou 5 août.