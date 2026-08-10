FC Nantes : Kita veut sévir, Der Zakarian en danger ?

Huis clos glacial à La Beaujoire : le FC Nantes chute contre le Red Star. Il n’en fallait pas plus pour faire exploser Waldemar Kita dès le coup de sifflet final.

FC Nantes : Waldemar Kita en colère après le Red Star

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Le FC Nantes s’est pris les pieds dans le tapis dès son premier rendez-vous à la Beaujoire. Battus 1-0 par le Red Star dans un stade à huis clos, les Canaris ont livré une prestation décevante. Une soirée difficile qui a surtout fait monter la tension autour du club.

Au coup de sifflet final, la frustration était visible. D’après les informations rapportées par Ouest-France, Waldemar Kita n’a pas caché son agacement après cette contre-performance. Le président nantais a particulièrement mal vécu le résultat et le contenu proposé par son équipe.

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Relégués en Ligue 2, les Canaris visent une remontée. L’échec est donc interdit. Perdre ainsi face à un rival abordable passe très mal auprès des supporters et de la direction du FC Nantes. Kita met la pression sur tout le monde : joueurs et staff. Le coach Michel Der Zakarian doit trouver des solutions pour permettre au FCN de surfer sur les vagues du succès cette saison.

Le résultat est d’autant plus frustrant que les attentes sont élevées autour de cet effectif. Les Nantais doivent rapidement se mêler à la lutte pour la remontée. Chaque point perdu risque donc de peser lourd au moment de faire les comptes.

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Waldemar Kita a ainsi fait part de son mécontentement. Sa réaction traduit les exigences fixées au groupe. Le FC Nantes n’a pas le droit de s’installer dans le doute. Les Canaris devront vite montrer un autre visage. Le prochain déplacement à Laval arrive donc au bon moment. Nantes devra réagir, produire davantage et surtout prendre des points. Une nouvelle contre-performance pourrait accentuer la pression autour du club.