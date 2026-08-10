Mercato Stade Rennais : Un autre transfert est annoncé  

Le Stade Rennais pourrait bientôt enregistrer un nouveau départ. Jordan James croule sous les offres en Angleterre.

Mercato : Le Stade Rennais s’active pour la vente de Jordan James

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Jordan James quitte déjà la Bretagne ? Deux ans après son arrivée au Stade Rennais, le milieu gallois emballe l’Angleterre. Un départ avant la fermeture du marché des transferts se profile.

L’intérêt britannique grandit chaque jour. D’après Alan Nixon, le joueur accepte désormais l’idée d’un transfert estival. Wolverhampton pousse très fort pour l’attirer. Les Wolves cherchent un patron au milieu et placent l’ancien joueur de Birmingham tout en haut de leur liste. West Ham, Burnley et Middlesbrough sont aussi chauds pour l’accueillir.

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Les dirigeants rennais ouvrent la porte et fixent leur tarif. Ils veulent plus de 10 millions d’euros pour laisser partir leur joueur. Jordan James a montré la saison dernière qu’il a la force dans les jambes. Prêt très réussi à Leicester (34 matchs, 11 buts, 4 passes décisives) en Championship.

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Revenir en Angleterre séduit fortement James. Bien que la Premier League le suive depuis des mois, redescendre d’un cran en Championship ne le refrène plus, surtout chez un prétendant à la montée. Rennes, de son côté, réorganise son effectif tout en encaissant une belle plus-value. Wolverhampton conserve une longueur d’avance et accélère le rythme pour boucler l’affaire.