Mercato PSG : Feu vert pour ce transfert à 60 M€

Ça se bouscule pour l’avenir de Fabián Ruiz au PSG. Un cador anglais fait le forcing pour s’offrir le milieu de terrain espagnol cet été.

Mercato PSG : Fabián Ruiz vers Chelsea cet été ?

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Nasser Al-Khelaïfi pourrait vendre Fabián Ruiz cet été. Chelsea cible le milieu de terrain du PSG pour ce mercato estival. Admirateur de son profil, Xabi Alonso exige son recrutement. Le nouvel entraîneur des Blues a demandé à sa direction de tenter le coup.

Les Anglais sont chauds pour déposer une offre de 60 millions d’euros sur la table des pensionnaires du Parc des Princes. Face à cette offensive, Nasser Al-Khelaïfi ne fermerait pas complètement la porte. Le club anglais serait également disposé à lui offrir un salaire conséquent afin de le convaincre de quitter Paris.

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Sportivement, Fabián Ruiz conserve une place importante dans l’effectif. Son expérience et sa qualité technique en font un élément précieux. Il connaît aussi parfaitement les exigences du très haut niveau. Avec le Paris SG, l’Espagnol reste notamment sur deux sacres consécutifs en Ligue des champions.

Mais Paris dispose de plusieurs solutions au milieu. Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery occupent eux aussi une place importante. Cette concurrence pourrait donc peser au moment de réfléchir à l’avenir de Fabián Ruiz. À Chelsea, Xabi Alonso aurait identifié Fabián Ruiz comme une recrue capable de renforcer son projet.

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Le technicien espagnol connaît bien les qualités de son compatriote et souhaiterait s’appuyer sur son expérience. Al-Khelaïfi devra donc trancher entre deux options : conserver un joueur expérimenté, intégré au projet, ou profiter d’une proposition financière importante pour réorganiser son entrejeu. Pour l’heure, Chelsea pousse. Et à Paris, la décision finale pourrait revenir au président du PSG.