Mercato OL : Kang reprend l’Olympique Lyonnais en mains

L’OL va passer entre les mains de Michele Kang dans les prochains jours. Un accord a été trouvé avec l’administrateur judiciaire pour l’acquisition du club rhodanien.

Mercato : Accord pour le rachat de l’OL par Michele Kang

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Dans un communiqué officiel, l’OL a annoncé un accord, en vue d’un rachat de l’Olympique Lyonnais par Michele Kang, l’actuelle patronne d’OL Lyonnes et président des Gones. La femme d’affaires américaines va devenir l’unique actionnaire, à hauteur de 87,8 % du capital d’Eagle Football Group SA, la société mère de l’Olympique Lyonnais.

En effet, elle a pris l’engagement d’injecter jusqu’à 71 M€ (75 M€ en prenant en compte les coûts de transaction) dans le Groupe, dont 31 millions dès le « closing ». En l’absence de John Textor, écarté par les bailleurs du groupe, c’est le cabinet Cork Gully, en qualité d’administrateur judiciaire, qui représentait Eagle Bidco de l’homme d’affaires américain.

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« Dans le cadre de cet accord, Michele Kang s’est engagée personnellement à racheter la dette des principaux prêteurs d’Eagle Bidco et deviendrait, seule, l’actionnaire de contrôle de l’OL », explique le club.

Accord en vue d’un rachat de l’Olympique Lyonnais par Michele Kang



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Kang : « C’est avec un sens des responsabilités que je m’inscris dans ce processus de reprise de l’OL »

La future propriétaire de Lyon a décidé de revenir à « OL Groupe » en quittant « Eagle Football Group, si la vente est actée officiellement.

« C’est avec un grand sens des responsabilités et un immense honneur que je m’inscris aujourd’hui dans ce processus de reprise de l’Olympique Lyonnais. Le chemin que nous avons parcouru depuis un an est déjà exceptionnel. Nous sommes parvenus à retrouver la confiance de tous, tout en posant les bases de la reconstruction de l’OL.

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Nous allons poursuivre nos efforts sur tous les fronts pour refaire de notre club l’un des leaders du football européen, mais aussi un acteur majeur de la métropole de Lyon », a déclaré Michele Kang.