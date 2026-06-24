Ça chauffe entre l’OM et l’OL : Une lourde accusation tombe

De nouvelles informations émergent dans le dossier DNCG et alimentent les tensions entre l’OM et l’OL. Les Phocéens sont accusés de manigance contre Lyon.

DNCG : L’OM accusé de comploter contre l’OL

Le passage de l’Olympique de Marseille devant la DNCG mardi a débouché sur un premier verdict. L’OM a écopé d’un « sursis à statuer ». Le gendarme financier français exige des éléments complémentaires avant de trancher. Cette audience n’a pas été un franc succès pour l’OM.

En plus du retard de Stéphane Richard, elle a été marquée par des accusations surprenantes. L’Équipe rapporte que la direction de l’OM a tenté, de manière informelle, de fragiliser la position de son rival : l’Olympique Lyonnais. Les Phocéens auraient subtilement évoqué une possible exclusion de l’OL des compétitions européennes.

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L’objectif inavoué était sans doute de récupérer une place en Ligue des champions et les revenus associés. Cela aurait permis à l’OM de combler ses propres lacunes budgétaires. Cette stratégie n’a pas fonctionné. Marseille est désormais vulnérable. Tandis que Lyon prépare sereinement son tour préliminaire en C1.

Michele Kang convoque une conférence surprise

Les Gones se tournent vers l’avenir. Le rachat du club par Michele Kang est désormais imminent. La future propriétaire de l’OL doit passer une nouvelle audition devant la DNCG pour valider son projet. Elle a d’ailleurs convoqué une conférence de presse surprise ce vendredi.

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C’est le signe que le club lyonnais est déterminé à clore ses dossiers administratifs et à se projeter vers une saison ambitieuse. En revanche, la direction de l’OM est loin de sortir de l’auberge.