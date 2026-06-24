Mercato ASSE :Quelles sont les meilleures options pour KSV ?

Alors que l’ASSE n’a toujours pas lancé son mercato d’été, Max-Alain Gradel présente les meilleures options pour KSV cet été.

Mercato : L’ASSE reste attractif même en Ligue 2

Aucun départ officiel pour l’instant à l’ASSE, en dehors des joueurs en fin de contrat. Aucune arrivée n’est également actée, outre la nomination d’Ian Cathro à la place de Philippe Montanier, sur le banc. Le club stéphanois a pourtant reçu le feu vert de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), depuis le 17 juin dernier.

En effet, Kilmer Sports Ventures prend son temps avant d’annoncer les premiers dossiers bouclés. Probablement pendant ou après la rentrée sportive, fixée au 1er juillet 2026. Selon Max-Alain Gradel, l’AS Saint-Etienne ne devrait pas avoir de soucis pour renforcer son équipe ou encore pour conserver les joueurs qu’elle ne souhaite pas transférer. « Le club reste attractif, même en Ligue 2 », souligne-t-il.

Trouver des successeurs à Stassin et Davitashvili

Concernant Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, les deux meilleurs buteurs très convoités, l’ancien attaquant stéphanois ne sait pas s’ils seront vendus cet été. « Je ne sais pas, car il faut aussi trouver ceux qui vont leur succéder », a-t-il confié, dans son interview à Top Mercato.

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Cependant, il est certain que des joueurs partiront. « Ils ont probablement des offres de clubs qui évoluent au niveau supérieur », lâche-t-il.

Mercato : Deux possibilités pour Djylian N’Guessan

C’est notamment le cas de Djylian N’Guessan (17 ans). À un an de la fin de son contrat dans le Forez, il est sollicité par l’Eintracht Francfort. Pendant le mercato d’hiver dernier, Chelsea avait proposé 8 M€ pour le recruter, mais KSV avait repoussé cette offre.

Pour Max-Alain Gradel, deux options s’offrent à la pépite franco-ivoirienne : « Soit il reste encore un an à Saint-Etienne, pour continuer à progresser, soit il part pour un plus grand club, si l’ASSE reçoit une offre et que ses dirigeants sont disposés à le transférer ».

Gradel : « Saint-Etienne peut décider d’en transférer un ou deux »

Plus globalement, l’ex-international Ivoirien assure que « Saint-Etienne ne vendra pas autant de joueurs que cela, car le club a des moyens importants ». Pour rappel, KSV avait bloqué Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Pierre Ekwah, l’été dernier, alors qu’ils voulaient quitter le club relégué en Ligue 2.

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« Économiquement, l’AS Saint-Etienne a les reins solides. Il peut décider d’en transférer un ou deux, mais de repartir avec une ossature complétée par quelques renforts« , soutient Gradel.