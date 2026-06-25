ASSE : Urgent ! Terrible nouvelle pour Saint-Etienne

L’ASSE est frappée par une immense vague de tristesse après l’annonce du décès de Kenzo Kies, ancien pensionnaire du centre de formation stéphanois. Le jeune attaquant de 21 ans, victime d’une noyade dans le Rhône en début de semaine, laisse derrière lui un profond sentiment d’injustice et une communauté du football sous le choc.

‎ASSE : Une disparition qui bouleverse la famille stéphanoise

‎Mercredi, l’AS Saint-Étienne a confirmé une nouvelle redoutée depuis plusieurs heures. Placé en état de mort cérébrale après avoir été repêché dans le Rhône lundi soir, Kenzo Kies n’a finalement pas survécu. Une disparition tragique qui a suscité une vive émotion dans le Forez, où le jeune joueur avait passé une partie essentielle de sa formation.

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‎« La Génération Verte est en deuil », a annoncé le club dans un message particulièrement émouvant. L’ASSE a également rendu hommage à celui qui avait fréquenté le Centre sportif Robert-Herbin durant sept années : « Joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques », peut-on lire.

La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques.



L’AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances… pic.twitter.com/JXqwLX65fS — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 24, 2026

‎Un parcours construit dans les meilleurs centres de formation

‎Né à Lyon en 2005, Kenzo Kies avait très tôt montré des qualités prometteuses. Passé par l’AS Bron, le FC Lyon puis le centre de formation de l’Olympique Lyonnais, il avait poursuivi sa progression à l’AS Saint-Priest avant de rejoindre Saint-Étienne en catégorie U14.

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‎Son aventure stéphanoise s’était prolongée jusqu’en 2025 avant son départ vers l’En Avant Guingamp. Même si son temps de jeu y était resté limité, son profil continuait d’être apprécié par les éducateurs qui avaient accompagné sa progression. Cette trajectoire témoigne du regard que plusieurs structures de haut niveau portaient sur son potentiel.

‎L’émotion gagne tout le football français

‎À Saint-Étienne, l’hommage s’est rapidement étendu bien au-delà du club. L’ASSE a adressé « ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu’à ceux, coéquipiers comme éducateurs, qui ont partagé un morceau de son aventure stéphanoise », avant de conclure par ces mots particulièrement poignants : « Kenzo, dans les couloirs de L’Étrat, personne ne t’oubliera jamais. »

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L’EAG endeuillé par la disparition de Kenzo Kies



L’En Avant Guingamp a eu la douleur d’apprendre le décès de Kenzo Kies, jeune joueur du Club. Guingampais depuis l’été dernier, il évoluait cette saison au sein de l’équipe réserve.



L’En Avant Guingamp adresse ses plus sincères… pic.twitter.com/Tn1WHZTOUa — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) June 24, 2026

‎L’En Avant Guingamp a lui aussi exprimé sa douleur en déclarant avoir appris le décès du jeune joueur avec une profonde tristesse. De son côté, l’AS Saint-Priest a fait part de sa « plus vive émotion » et a assuré la famille de son soutien. Au-delà des couleurs et des rivalités sportives, c’est aujourd’hui tout un milieu qui pleure un jeune homme dont le destin s’est brutalement interrompu.