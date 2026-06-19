Mercato ASSE : Un défenseur arrive en renfort de Guingamp

L’ASSE aurait activé une piste du mercato d’hiver, pour se reforcer en défense centrale cet été.

Mercato : L’ASSE attend sa première recrue d’été

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L’ASSE n’a toujours pas recruté de nouveau joueur depuis l’ouverture officielle du mercato estivale, le 15 juin dernier. Elle a pourtant obtenu le feu vert de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) cette semaine.

Dans les coulisses, les recruteurs du club de Ligue 2 sont très actifs. Ils ont déjà glissé plusieurs noms aux décideurs de Kilmer Sports Ventures. Des joueurs repérés à l’étranger, grâce à l’outil data du groupe canadien, sont également sur les tablettes.

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Négociations en cours pour Sohaib Naïr de Guingamp

À une dizaine de jours de la reprise, le nom de Sohaib Naïr refait surface à l’AS Saint-Etienne. En effet, ce n’est pas la première fois qu’il est associé au club ligérien. L’hiver dernier, le défenseur central était visé par le club stéphanois, qui avait finalement recruté Julien Le Cardinal à Brest.

Selon les informations de L’Écho de l’Armor et L’Argoat, le joueur de l’EA Guingamp intéresse toujours le board de l’ASSE. La source annonce des négociations en cours pour son transfert. Sohaib Naïr est dans sa dernière année de contrat.

L’En Avant ne pourra donc pas le retenir, afin d’éviter de le voir partir librement à l’issue de la saison 2026-2027. Le joueur de 24 ans est valorisé à 2 M€ par Tranfermarkt, mais KSV devrait bien négocier son transfert à la baisse, à un an de la fin de son contrat.

Du beau monde en défense centrale à Saint-Etienne

Le supposé intérêt de l’AS Saint-Etienne pour le Franco-Algérien est cependant surprenant. Parce que le club dispose de cinq défenseurs centraux dans son effectif actuel : Chico Lamba, Maxime Bernauer, Mickaël Nadé, Kevin Pedro et évidemment Le Cardinal.

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Pour que Sohaib Naïr débarque dans le Forez, il faudra un ou deux départs dans ce secteur de jeu où Axel Dodote (19 ans), de retour de prêt, évolue aussi.