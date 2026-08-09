Mercato OL : Urgent ! Tagliafico annonce une grande décision

À un de la fin de son contrat, Nicolas Tagliafico est bien parti pour honorer son engagement avec l’OL jusqu’à son terme. Mais le défenseur de 33 ans n’est pas certain de poursuivre avec sa sélection nationale.

Mercato OL : Nicolas Tagliafico se prononce sur sa retraite

La suite après cette publicité

Champion du Monde 2022 avec l’Argentine, Nicolas Tagliafico s’est installé comme un cadre au sein de l’effectif de l’Albiceleste. Un statut qui s’est une nouvelle fois démontré lors de la dernière Coupe du monde en Amérique. Le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais est parvenu à se hisser jusqu’en finale de la compétition avant de s’incliner face à l’Espagne (0-1).

Lisez aussi : Mercato OL : Décision surprise de Tagliafico sur son avenir

À voir

Mercato : Le SRFC programme une opération à 15M€ en attaque

L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, qui fêtera ses 34 ans à la fin du mois d’août, sait pertinemment que son aventure avec l’Albiceleste va bientôt prendre fin. Interrogé sur son avenir avec la sélection nationale, Nicolas Tagliafico a fait comprendre que la Coupe du Monde aux États-Unis pourrait bien être son dernier mondial.

« Je vais apprécier cette Coupe du monde d’autant plus, peut-être parce que c’était ma dernière. Je ne sais pas, je le pense. Je ne me vois pas en disputer une autre. Je ne prends pas ma retraite non plus, car je n’ai que 34 ans. Je veux continuer jusqu’à quarante ans, même si je ne sais pas si j’en serai capable. Ça va être compliqué. Il faut un changement dans l’effectif, de nouveaux joueurs arrivent. Ce ne sera pas facile de maintenir ce niveau », a déclaré le joueur de l’OL.

Lire la suite sur l’OL

Mercato OL : Ouédraogo pousse Abner ou Tagliafico au départ

Mercato OL : Lyon tient le successeur de Tagliafico

À voir

Mercato PSG : Urgent ! Un communiqué tombe pour Mika Godts !

Après avoir honoré 83 fois le maillot de l’Argentine, Nicolas Tagliafico s’interroge sur sa participation à la Coupe du monde 2030. Toujours est il que si sa carrière internationale pourrait prendre fin dans quelques temps, sa carrière en club est encore loin d’être terminée.