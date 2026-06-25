Mercato Stade Rennais : Un club débarque à Rennes pour Alidu Seidu

Le jeune défenseur du Stade Rennais, Alidu Seidu est poussé vers la sortie cet été. Un club de Ligue 1 veut l’accueillir les bras ouverts.

Mercato Stade Rennais : Toulouse fonce sur Alidu Seidu

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Toulouse veut Alidu Seidu. Pour ce mercato estival, les Violets ciblent le défenseur du Stade Rennais. L’insider Jonathan affirme en effet que les recruteurs toulousains apprécient beaucoup son profil. Ils suivent sa situation de très près.

Recruté en janvier 2024 et sous contrat jusqu’en 2029, l’international ghanéen s’est imposé en Bretagne par sa fiabilité. La saison dernière, il a disputé 21 matchs de Ligue 1 et servi une offrande. Une grave blessure l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Mais il a encore la force dans les jambes.

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Toulouse cherche ce type de guerrier pour solidifier sa défense. Les Violets seraient prêts à passer à l’attaque dans les prochaines semaines. Sur Transfertmarkt, Alidu Seidu vaut 6 millions d’euros. Pour l’instant, la direction du Stade Rennais ne communique rien d’officiel sur un éventuel transfert. Mais ça se bouscule en coulisses pour l’avenir de l’international ghanéen.

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Selon les indiscrétions, il est sur la liste des départs. Le club breton veut se séparer de certains cadres, dont Alidu Seidu. Un transfert sera validé si une offre satisfaisante convient aux deux parties. Cette piste toulousaine relève encore du simple intérêt de début de marché, mais la cote du roc ghanéen ne cesse de grimper en Ligue 1.