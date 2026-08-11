Mercato FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe, c’est du lourd !  

Yanis Zouaoui à Montpellier cet été, c’est non. La direction du FC Nantes veut relancer le dossier pour amener le roc sur les bords de l’Erdre.

Mercato : Le FC Nantes a le champ libre pour s’offrir Yanis Zouaoui

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Le transfert de Yanis Zouaoui connaît un rebondissement, et cette volte-face profite directement au FC Nantes. Annoncé proche de Montpellier, le latéral gauche du Havre ne rejoindra pas la Paillade. La piste héraultaise s’effondre.

Rien n’était fait, rien n’a avancé. L’insider Samir Djabali a apporté des précisons. Aucun accord n’existe entre le joueur de 28 ans et le MHSC. Le journaliste Mohamed Toubache-Ter confirme cette nouvelle en précisant que le joueur figurait seulement en bas de liste. Une simple option, sans suite.

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Nantes reprend la main. Intéressés dès l’ouverture du marché estival, les Canaris voyaient la concurrence alourdir les négociations. Aujourd’hui, un rival direct s’efface. La voie se dégage pour la direction nantaise. L’urgence grandit sur les bords de l’Erdre. Le recrutement d’un défenseur latéral gauche reste la priorité du mercato nantais.

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Sous contrat pour une seule saison encore au HAC, le Havrais offre un profil mûr, rôdé aux exigences du championnat, accessible financièrement. Sa venue en Loire-Atlantique n’est pas garantie pour autant. Mais la disparition d’un concurrent redonne l’avantage aux Canaris. L’état-major nantais va-t-il passer à l’action ? Le terrain est libre.