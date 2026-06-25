Mercato : Le Stade Rennais dégote un solide roc en Belgique  

Le Stade Rennais s’active pour renforcer sa ligne défensive pendant ce mercato estival. Les recruteurs bretons ciblent le défenseur américain Bryan Reynolds.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Bryan Reynolds

Le Stade Rennais veut doubler ses postes. Après un début de mercato estival sur les chapeaux de roues, le club breton se lance un nouveau défi. L’objectif est de trouver un concurrent sérieux à Przemyslaw Frankowski sur le flanc droit de la défense. Actuellement, le latéral polonais n’a aucune doublure à sa mesure, un luxe impossible alors que la Ligue Europa se profile.

Pour résoudre ce problème, les Rouge et Noir ont débarqué en Jupiler Pro League. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le Stade Rennais passe à l’attaque pour s’offrir Bryan Reynolds. Une offre est déjà envoyée aux dirigeants de Westerlo. Montant : 3,8 millions d’euros. Ce latéral texan de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2027, plaît beaucoup à Franck Haise. D’autres clubs anonymes le courtisent aussi, mais Rennes a pris les devants.

À voir

Mercato ASSE : Saint-Étienne voit filer une pépite à 5 M€

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : L’avenir de Samba scellé, plan B activé

Le joueur est abordable financièrement. Snobé par Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde 2026, l’Américain n’a pas pu faire grimper sa valeur marchande, estimée à 3,5 millions d’euros. Westerlo se retrouve donc en position de faiblesse pour négocier son départ.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : C’est fait, un nouveau crack a signé

Mercato : Le Stade Rennais boucle un double coup XXL

À voir

OM : Urgence à Marseille, McCourt s’agace et hausse le ton

Cette piste confirme l’hyperactivité de Rennes cet été. Si la piste menant au prodige Franco Mastantuono a échoué, le club a déjà verrouillé trois arrivées majeures pour la saison 2026-2027. Adrien Thomasson (milieu, ex-Lens, libre), Issa Soumaré (ailier, ex-Le Havre, libre) et Gonçalo Oliveira (défenseur, ex-Benfica, 3,5 M€) ont déjà posé leurs valises en Bretagne. Trois renforts de poids, mais le chantier de Franck Haise est encore loin d’être terminé.