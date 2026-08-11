Mercato OM : Urgent, Marseille déchire deux offres !

L’OM surprend encore en cette période de mercato. Même si des ventes sont attendues, la direction marseillaise ne compte pas brader son effectif. Elle vient de refuser de deux propositions de transfert.

Mercato OM : Genesio s’appuie sur de jeunes talents

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Le mercato de l’Olympique de Marseille est plus ou moins paradoxal. Trois cadres ont déjà quitté le navire OM. Tandis qu’aucune recrue n’a encore rejoint le club phocéen. Cette situation inédite pousse l’entraîneur Bruno Genesio à s’appuyer massivement sur ses jeunes talents.

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C’est le cas notamment de Tadjidine Mmadi et Keyliane Abdallah qui ont livré des prestations encourageants lors de la préparation estivale. Kelyann Bezahaf et Alexi Koum profitent aussi de l’occasion pour glaner du temps de jeu en équipe première. Le latéral droit est très en vue cet été avec plus de 250 minutes jouées. Le second, est de retour à l’OM après un prêt à Valenciennes.

La porte se ferme pour Kelyann Bezahaf et Alexi Koum

Leur montée en puissance sous les ordres de Bruno Genesio ne passe pas inaperçue. Mais la direction de l’OM, en concertation avec son entraîneur, a pris une forte décision concernant ces deux pépites. La Provence le confirme, Marseille a décliné des propositions reçues pour Kelyann Bezahaf et Alexi Koum. Qu’il s’agisse de prêts ou transferts secs, la porte reste fermée.

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Cette décision devrait faire plaisir aux supporters de l’OM, ravis de voir les Minots être enfin protégés. Même si les finances du club sont dans le rouge. Les dirigeants Stéphane Richard et Grégory Lorenzi devront finaliser d’autres ventes avant la fermeture du mercato.

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