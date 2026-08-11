Supercoupe : Luis Enrique frappe fort pour PSG – Aston Villa

À la veille de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, le PSG a dévoilé la liste des joueurs retenus par Luis Enrique pour faire le déplacement en Autriche. L’entraîneur parisien a sorti la grosse artillerie pour cette affiche.

Supercoupe d’Europe : Le PSG au grand complet face à Aston Villa

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Ce mercredi à 21 heures, le PSG retrouve le chemin de la compétition, à l’occasion de la Supercoupe d’Europe. Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, le club de la capitale affronte Aston Villa, détendeur de l’Europa League, à la Red Bull Arena de Salzbourg, en Autriche. Pour cette première grande échéance de la saison, Luis Enrique a dévoilé un groupe au complet de 24 joueurs.

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Outre les mondialistes Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes et Fabian Ruiz, qui ont tous écourté leurs vacances pour cette affiche, l’entraîneur du Paris SG a convoqué ses trois recrues de l’été : Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche et Lucas Digne.

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Pourtant annoncé sur le départ du côté de Liverpool, Bradley Barcola est également dans le groupe des Rouge et Bleu pour cette rencontre contre les Villans d’Unai Emery.

Le groupe du Paris SG pour affronter Luis Enrique

Gardiens : Longoni, Chevalier, Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

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Milieux : Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, João Neves, Dro, Beraldo

Attaquants : Kvaratskhelia, Dembélé, Akliouche, Doué, Barcola, Ndjantou, Mbaye.