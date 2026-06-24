Mercato Stade Rennais : C’est fait, un nouveau crack a signé  

La direction du Stade Rennais blinde une nouvelle pépite. Un jeune ailier a paraphé son contrat professionnel.

Mercato Stade Rennais : Amadou Diallo passe pro !

Amadou Diallo signe pro. À 19 ans, le jeune ailier international guinéen se lie au Stade Rennais jusqu’en juin 2029. C’est une excellente nouvelle pour l’Académie des Rouge et Noir, qui officialise ainsi une signature pleine de promesses pendant ce recrutement estival.

Arrivé en 2022 du CS Brétigny, le natif de Conakry montre qu’il a la force dans les jambes pour évoluer en équipe pro. Amadou Diallo a mis tout le monde d’accord suite à ses solides performances lors de la Coupe Gambardella 2023-2024. Il avait fait trembler les filets contre Guingamp. Par la suite, l’attaquant a disputé 36 matchs. Bilan : 5 buts entre le National 3 et le Challenge Espoirs sous la direction de Sébastien Tambouret.

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Ce premier contrat professionnel représente une immense victoire personnelle. Victime d’une grave blessure aux ligaments croisés qui a stoppé son élan ces derniers mois, le jeune joueur a su rebondir. Sa résilience a totalement convaincu les dirigeants rennais.

Arnaud Pouille, président exécutif du SRFC, salue d’ailleurs ce mental d’acier. « Amadou a fait preuve de beaucoup de résilience et de courage dans son parcours. Il a toujours gardé une volonté intacte et est allé chercher ce contrat au forceps », a déclaré le dirigeant rennais.

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Cette signature valide la stratégie du Stade Rennais, toujours focalisé sur l’émergence des talents de la Piverdière. Alors que Franck Haise façonne son nouvel effectif pour la saison à venir, Amadou Diallo postule désormais pour intégrer le groupe professionnel. Le chemin est long, mais l’avenir est sécurisé.