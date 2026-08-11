Mercato OM : McCourt veut le vendre, un attaquant réplique !

Un nouveau bras de fer pourrait éclater à l’OM. Le propriétaire Frank McCourt serait favorable à une vente d’Igor Paixao cet été. Mais l’attaquant brésilien ne partage pas cet avis.

Mercato OM : Frank McCourt met Igor Paixao en vente

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L’Olympique de Marseille poursuit son mercato avec un impératif financier. Le club phocéen doit vendre afin de rentrer dans les clous de la DNCG. Surtout que Frank MCourt exige des ventes supplémentaires pour renflouer les caisses de son OM. Aucun joueur n’est ainsi épargné.

Parmi les candidats au départ, le nom d’Igor Paixao est soudainement apparu. L’attaquant brésilien sort d’une première saison convaincante à l’OM. Ses 12 buts et 7 passes décisives ont vite alerté des prétendants européens. En plus de l’AS Rome, Leeds United serait sur ses traces.

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Cet intérêt ne déplait pas à un Frank MCourt en quête de liquidités pour son club. Le propriétaire de l’OM serait disposé à céder son joueur de 26 ans contre un chèque de 50 millions d’euros, indique Foot Mercato. Ces exigences financières refroidissent forcément les courtisans.

Il refuse de quitter l’Olympique de Marseille

De plus, Igor Paixao a vite affiché ses réelles intentions pour la suite de sa carrière. Le média en ligne explique que le clan du joueur ne souhaite pas quitter l’Olympique de Marseille pour n’importe quel projet. Il s’accroche à son contrat expirant en juin 2030.

🚨 IGOR PAIXAO 🇧🇷 NE COMPTE PAS PARTIR DE L'OM POUR PARTIR. 💙🤍



S'il n'y a pas un vrai projet qui lui est proposé, alors il restera.



Le Brésilien a un très bonne relation avec Bruno Génésio et se sent bien à l'OM.



🗞️ @footmercato pic.twitter.com/HSCw1MSlpl — Actu Foot (@ActuFoot_) August 11, 2026

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L’ancien prodige de Feyenoord se sent parfaitement intégré à l’OM. Et il apprécie sa nouvelle collaboration avec Bruno Genesio. Il espère ainsi endosser un rôle de leader offensif de l’OM la saison prochaine, en dépit des exigences de Frank McCourt.