Mercato : C’est fait, Strasbourg frappe un super coup au PSG

L’exode continue au centre de formation du PSG. Un jeune défenseur du club de la capitale file à Strasbourg pour y poursuivre sa progression.

Mercato PSG : Hermann Malonga passe pro à Strasbourg

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À trois semaines de la fin du mercato estival, les clubs continuent de se renforcer. C’est le cas notamment du RC Strasbourg qui vient de réaliser une belle opération dans les rangs du PSG. En effet, selon les informations du journal Le Parisien, « Hermann Malonga va signer un premier contrat professionnel de cinq ans en faveur de Strasbourg. »

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Pressenti à Manchester City ces dernières semaines, le défenseur de 18 ans a finalement fait le choix de poursuivre sa progression en Ligue 1. « Selon nos informations, le club alsacien s’est entendu avec l’international français U17 (8 sélections) et devrait l’intégrer progressivement au groupe dirigé par l’entraîneur portugais Hugo Oliveira. Le Titi signera un premier contrat professionnel d’une durée de cinq ans avec Strasbourg qui ne devrait plus tarder à officialiser son incorporation », rapporte le journaliste Benjamin Quarez.

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Avant d’accepter le challenge alsacien, le Titi du PSG a effectivement été proche des Citizens, mais des « désaccords de dernière minute ont empêché la finalisation de l’opération », à en croire la publication francilienne, qui précise que le jeune homme a aussi refusé ces derniers jours « deux offres émanant de clubs plus exotiques », le natif d’Étampes préférant le projet strasbourgeois pour continuer sa progression.

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Pour rappel, cet été, seuls deux joueurs de la génération 2008 ont accepté de signer leur premier contrat professionnel avec le PSG : le polyvalent milieu offensif Adam Ayari et le gardien Arthur Vignaud. Tous les autres ou presque ont signé à l’étranger ou en Ligue 1, comme Aymen Assab qui a rejoint Monaco ou Emmanuel Mbemba qui a signé au Paris FC.

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Hermann Malonga a disputé 15 rencontres toutes compétitions confondues, un total plutôt faible qui s’explique par une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant de longs mois la saison passé.