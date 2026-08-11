Mercato FC Nantes : C’est officiel, un roc quitte Nantes

Le FC Nantes perd une pépite de sa formation. Formé à la Beaujoire, le jeune Gareth Yon quitte officiellement la cité des Ducs pour s’engager avec l’Amiens SC.

Mercato FC Nantes : Gareth Yon plie ses bagages

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Le FC Nantes voit partir l’un de ses jeunes défenseurs. Gareth Yon, membre de la génération 2008, quitte les Canaris et prend la direction de la Picardie. Le défenseur central rejoint Amiens SC, où il commencera avec la réserve en Régional 1.

Formé à Nantes depuis 2019, le jeune joueur a franchi les différentes catégories du club. La saison dernière, il a notamment évolué avec les U19 de Stéphane Moreau et découvert la Youth League avec le groupe nantais. Il a aussi eu l’occasion de jouer quelques minutes avec la réserve en National 3.

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À Amiens, Gareth Yon va désormais chercher à montrer tout son potentiel. Le jeune roc a la force dans les jambes et peut faire le job dans son nouveau club. Dans un premier temps, il évoluera avec la réserve amiénoise en Régional 1. L’objectif sera de gagner du temps de jeu, progresser et s’imposer.

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Ses performances pourraient ensuite lui ouvrir les portes de l’équipe première. Amiens pourrait ainsi devenir une étape importante dans son parcours. Le club picard lui offre une nouvelle possibilité de se rapprocher du monde professionnel et, à terme, de découvrir la Ligue 3.