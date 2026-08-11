Mercato Stade Rennais : Un dossier XXL se complique

Le Stade Rennais veut se séparer de Ludovic Blas pendant ce mercato estival. Mais les prétendants n’ont pas encore dégainé une offre concrète pour le Français.

Mercato Stade Rennais : Ludovic Blas mis sur le marché

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L’Olympique de Marseille craque pour le milieu offensif du Stade Rennais, Ludovic Blas. Son profil plaît bien à Marseille. L’ancien joueur du FC Nantes possède notamment une solide expérience de la Ligue 1. Un atout qui pourrait séduire l’OM, à la recherche de cracks pour renforcer son secteur offensif.

Pour l’instant, toutefois, Marseille a juste pris des renseignements. Aucune proposition ferme n’est arrivée sur le bureau du Stade Rennais. Et cela ne concerne pas seulement l’OM : aucun autre club n’a, à ce jour, formulé d’offre pour le joueur.

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Rennes se retrouve donc dans une position d’attente. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Ludovic Blas est actuellement évalué autour de 10 millions d’euros par Transfermarkt. Une vente cet été permettrait ainsi au club breton de récupérer une indemnité intéressante.

Mais le joueur ne semble pas pressé de partir. Ludovic Blas reste attentif aux opportunités qui pourraient se présenter durant le mercato. Son idée serait néanmoins de poursuivre encore une saison avec le Stade Rennais. Son plan serait ensuite de quitter la Bretagne libre, à l’été 2027, une fois son contrat arrivé à son terme.

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Rennes doit désormais trancher. Soit conserver Blas cette saison en prenant le risque de le voir partir gratuitement dans un an, soit profiter du mercato actuel pour tenter de le vendre et récupérer une indemnité de transfert. Pour l’OM, Ludovic Blas constitue une piste séduisante. Pour Rennes, l’enjeu est surtout de savoir s’il faut attendre 2027 ou agir dès cet été.