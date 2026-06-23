Mercato ASSE : La construction d’un nouvel effectif en vue

Pour sa deuxième saison de suite en Ligue 2, l’ASSE met en place sa nouvelle équipe. Le nouvel entraîneur attend de nouveaux joueurs. Pour ce faire, des départs sont prévus.

ASSE : Des joueurs épuisés par les déceptions accumulées

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Avec Ian Cathro, son nouvel entraîneur, l’ASSE tente de reconstruire son équipe pour la saison prochaine. L’idée de se séparer des joueurs marqués par les relégations en Ligue 2, puis la montée ratée cette saison, animerait les responsables de Kilmer Sports ventures.

Selon Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple-Vert, certains joueurs sont marqués par le traumatisme de la relégation et épuisés mentalement par les échecs de ces dernières saisons.

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« Le groupe doit pouvoir être renouvelé après une nouvelle déception. Il va falloir retrouver des joueurs qui ont une certaine fraîcheur mentale. Aujourd’hui, certains profils sont épuisés par les déceptions accumulées, saison après saison à l’AS Saint-Etienne », explique-t-il.

Appiah, Nadé, Moueffek et Larsonneur affectés ?

Dennis Appiah, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek et Gautier Larsonneur ont vécu les dernières saisons difficiles marquées par la première relégation en 2022, puis deux saisons en Ligue 2 (en 2022-2023 et 2023-2024).

Après seulement une année dans l’élite en 2023-2024, l’ASSE est redescendue en deuxième division en 2025. Ayant échoué à retrouver la Ligue 2 cet été, les Verts passeront une quatrième saison en Ligue 2 en 5 ans, lors du prochain exercice.

En fin de contrat, Dennis Appiah est évidemment libre. Concernant Mickael Nadé, Aïmen Moueffek et Gautier Larsonneur, la direction stéphanoise devra négocier leur départ, si elle veut se débarrasser d’eux.

Changer l’état d’esprit du groupe à Saint-Etienne

Pour le média spécialisé, les dirigeants de Kilmer Sports ventures serait bien inspirés de renouveler l’effectif de l’AS Saint-Etienne en profondeur.

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« L’objectif est de retrouver un groupe avec davantage d’union, davantage de leaders capables de tirer cette équipe vers le haut. […]. L’idée serait peut-être de construire différemment, avec des joueurs parfois moins talentueux sur le papier, mais totalement investis dans le projet », indique la source.