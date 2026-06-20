Mercato ASSE : Un club turc fonce sur Zuriko Davitashvili

Un club désireux de recruter Zuriko Davitashvili à l’ASSE, l’été dernier, serait toujours intéressé par l’attaquant des Verts.

ASSE : Zuriko Davitashvili brille en Ligue 2

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Très convoité la saison dernière, en Ligue 1 comme à l’étranger, Zuriko Davitashvili avait été empêché de quitter l’ASSE, à la suite de la relégation en Ligue 2. Finalement, il a fait une bonne saison sur le plan individuel.

L’ailier recruté à Bordeaux a été le meilleur buteur des Verts avec 16 buts et 5 passes décisives en 33 disputés, toutes compétitions confondues. Il a justement été élu meilleur joueur de Ligue 2 aux Trophées UNFP de la saison écoulée.

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Grâce à ses performances, l’international Géorgien (54 sélections, 7 buts) est dans les plans de plusieurs clubs, cet été encore.

Mercato : Beşiktaş garde un oeil sur Davitashvili

Le Beşiktaş, l’un de ses prétendants du numéro 22 de l’AS Saint-Etienne de la saison dernière, manifeste son intérêt. Il a coché son nom à nouveau sur le calepin, mais cette fois en plan B, selon les informations de Besiktas Medya Grup.

Zuriko Davitashvili est inscrit sur la short list du club turc pour pallier un éventuel échec du dossier Leandro Trossard, la priorité, d’après la précison de la source. Il est entré dans sa dernière année de contrat à Arsenal et se dirige vers la porte de sortie. Cependant, l’ailier de 31 ans pourrait repousser le Besiktas au profit d’un autre club européen.

Saint-Etienne reste à l’écoute des offres pour son buteur

À l’ASSE, le joueur décisif n’est pas officiellement sur le marché des transferts, mais le club de KSV reste à l’écoute des propositions qui vont arriver sur son bureau. Acheté à 6 millions d’euros, Zuriko Davitashvili est valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt.

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