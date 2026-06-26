ASSE : Batlles incendie Gazidis et KSV sur les deux mercato

Ex-entraineur de l’ASSE, Laurent Batlles a du mal à définir le projet de KSV à Saint-Etienne. Il s’étonne de l’investissement du groupe canadien dès son arrivée en juin 2024.

Mercato : KSV s’est trompé en investissant moins en Ligue 1 qu’en Ligue 2, selon Batlles

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Kilmer Sports Ventures a repris l’ASSE en main, le 3 juin 2024 précisément. Le club venait juste d’être promu en Ligue 1. Mais à l’issue de sa première saison à la tête des Verts, ils sont relégués en Ligue 2. La saison dernière (2025-2026), les nouveaux dirigeants avait promis la remontée immédiate avec Eirik Horneland. Ce dernier finalement été limogé fin janvier 2026 et remplacé par Philippe Montanier, qui n’a pas réussi à atteindre l’objectif.

Pour Laurent Batlles, un mauvais choix a été fait par la Direction de l’AS Saint-Etienne, concernant le premier mercato de l’ère KSV. « C’est dommage d’en arriver là, de te poser la question chaque année de savoir si tu vas monter. Si tu t’étais donné les moyens de te maintenir la saison d’avant (2024-2025), avec une équipe à la hauteur de ce qu’ils ont mis cette année (2025-2026).

Quand tu mets 25 M€ (sic) l’année suivante, quand tu arrives en Ligue 2, pourquoi tu ne le fais pas dès la première saison (en Ligue 1) en plus des investissements que tu fais (en Ligue 2) ? », a-t-il critiqué, dans une longue interview sur le site Evect.

L’ex-coach de Saint-Etienne s’interroge sur le projet de KSV, après 2 ans !

Pour rappel, KSV avait investi 23,1 M€ dans le recrutement dès son arrivée, lors de la saison 2024-2025. Relégué en Ligue 2, il a investi 27,9 M€ lors de l’exercice dernier (2025-2026), selon les chiffres de Transfermarkt. De l’avis de l’ancien coach de l’ASSE (juillet 2022 – décembre 2023), l’idéal était d’augmenter l’enveloppe pour le recrutement en Ligue 1, que de le faire après la relégation.

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« Tu te fais une grosse équipe avec des joueurs de Ligue 1. Si tu n’as pas d’argent, je comprends, tu te débrouilles. Mais quand tu vas mettre 25 M€ l’année de ta descente, quel est l’intérêt de ne pas l’avoir fait avant ? Quel est le projet concrètement aujourd’hui ? », s’interroge-t-il. Malgé le recrutement colossal de la saison dernière en Ligue 2, l’AS Saint-Etiene n’est pas remontée !