Mercato OM : Accord proche, un latéral va signer à Marseille

La direction de l’OM prépare sans doute une nouvelle officialisation en interne. Le jeune latéral gauche Alexi Koum est bien parti pour signer un nouveau contrat à Marseille.

Mercato OM : Bruno Genesio a confiance en Alexi Koum

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L’Olympique de Marseille fait face à un constat alarmant au cœur de ce mercato estival. Le club présidé par Stéphane Richard n’a toujours pas signé la moindre recrue à dix journées de la reprise. Cette situation inhabituelle contraint à Bruno Genesio à miser sur la jeunesse.

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Plusieurs pépites du centre de formation de l’OM se sont illustrées durant cette préparation estivale. Et l’une d’elles tire particulièrement son épingle du jeu : Alexi Koum. Le latéral gauche de 20 ans sort d’un prêt très convaincant à Valenciennes, où il a enchaîné vingt-cinq rencontres en National Le jeune défenseur a pleinement saisi sa chance cet été.

Une offre prolongation en cours de traitement

Il s’est distingué sous la houlette de Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM n’hésite plus à l’utiliser dans le couloir gauche de la défense. Au point où la direction phocéenne a repoussé des offres pour son transfert. Alexi Koum est dorénavant considéré comme la doublure idéale d’Emerson Palmieri pour la saison à venir.

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Le minot marseillais est d’ailleurs sur le point d’être récompensé. Foot Mercato le confirme, l’OM va lui offrir une prolongation de contrat. Une belle marque de confiance qui scelle l’avenir de ce jeune talent à Marseille. Il est actuellement lié au club phocéen jusqu’en juin prochain.