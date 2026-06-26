ASSE : Horneland envoie un message fort à Saint-Etienne

Limogé de l’ASSE en fin janvier 2026, Eirik Horneland est revenu sur son bref passage sur le banc stéphanois. Il a surtout dévoilé sa fibre pour les Verts.

ASSE : Eirik Horneland regrette son échec sur le banc des Verts

La suite après cette publicité

Entraîneur de l’ASSE, du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026, Eirik Horneland a été limogé pour insuffisance de résultats, après 21 journées de Ligue 2 la saison dernière. C’est d’ailleurs sous ses ordres que les Verts ont été relégués, mais il avait été maintenu à son poste.

Cinq mois après son départ du Forez, le technicien norvégien ne cache pas ses regrets pour son échec. « Il y a toujours des regrets quand on ne réussit pas », a-t-il confié au journal Le Progrès.

À voir

Mercato PSG : Ça chauffe entre Paris et le FC Barcelone !

Son bilan à l’AS Saint-Etienne est de 18 défaites, 9 nuls et 16 victoires en 43 matchs dirigés. « On ne peut pas se morfondre là-dessus, il faut apprendre de ces expériences. Cela doit nourrir la carrière d’entraîneur. L’essentiel est de rester soi-même », a commenté Eirik Horneland.

Le coach Norvégien est optimsite pour Saint-Etienne

Le coach de 51 ans a évoqué, ensuite, la fin de saison des Verts avec son successeur Philippe Montanier, qui n’a pas réussi la remontée en Ligue 1. Il se montre optimiste pour l’exercice prochain.

« J’ai suivi la fin de saison de l’ASSE. Même si ce n’est pas passé (pour la montée en Ligue 1), je suis confiant pour la saison prochaine », a-t-il déclaré.

Horneland : « Je continuerai à suivre l’ASSE pour le reste de ma vie »

Consultant sur la télévision norvégienne, Eirik Horneland n’a pas encore retrouvé un nouveau club, mais il confirme avoir « étudié certains projets ».

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : C’est confirmé ! Un retour surprise acté

Mercato ASSE : Accord conclu pour ce transfert !

À voir

Mercato OM : Un gros départ est acté à Marseille

En conclusion, le natif d’Haugesund (Norvège) a avoué son attachement au club stéphanois : « Je continuerai à suivre l’AS Saint-Etienne pour le reste de ma vie. C’était aussi intéressant de découvrir le travail avec des propriétaires ».