Mercato OM : Ça chauffe, Todibo à deux doigts de signer

L’Olympique de Marseille touche au but pour sa première grosse recrue de l’été. Jean-Clair Todibo est tout proche de rejoindre l’OM. Un accord ayant été trouvé avec West Ham.

Mercato OM : West Ham donne son feu vert pour Jean-Clair Todibo

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La défense de l’Olympique de Marseille connait quelques modifications. Facundo Medina a récemment rejoint le Bayer Leverkusen pour 25 millions d’euros. Il laisse derrière lui un vide à combler en défense. Et la direction de l’OM tient déjà son successeur.

Les négociations s’accélèrent pour Jean-Clair Todibo. Les dirigeants marseillais privilégiaient initialement un prêt pour le défenseur central de West Ham. Les pourparlers ont cependant vite évolué vers un transfert sec.

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Le journaliste britannique Roshane Thomas le confirme, les deux écuries ont trouvé un accord concernant son indemnité de transfert. Un montant d’environ 22 millions d’euros est évoqué. La direction de l’OM devra à présent s’entendre avec le joueur de 26 ans sur le plan contractuel.

Sa famille est déjà retour en France

Jean-Clair Todibo n’a pas vraiment l’intention de poursuivre son aventure avec les Hammers, relégués en Championship. Il semblait même engagé dans un bras de fer avec les dirigeants londoniens. L’ancien défenseur de l’OGC Nice a notamment séché la préparation estivale du club anglais pour s’entraîner en solitaire.

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🚨⚒️EXCL: Marseille are in advanced talks to sign Jean-Clair Todibo from West Ham on a permanent deal. Fee believed to be agreed but personal terms remain a sticking point in negotiations.



Frenchman was not part of #WHUFC pre-season, instead attending a private camp with… pic.twitter.com/F0l1LfEGtN — James Hokery (@RealHokery) August 11, 2026

Autre preuve de sa détermination à revenir en Ligue 1 ? La famille de Todibo aurait regagné le France métropolitaine depuis un moment déjà. Les derniers détails de son contrat devront être réglés avant d’officialiser ce dossier XXL.