Mercato OL : Un nouveau départ acté à Lyon après Mangala

Un autre départ est acté à l’OL ce mardi, après celui d’Orel Mangala à Getafe (en Espagne) la semaine dernière.

Mercato : Enzo Molebe prêté par l’OL à Lausanne-Sport

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L’OL est passé au dégraissage de son effectif, après avoir enregistré l’arrivée de sept nouvelles recrues, en plus de Noham Kamara dont l’option d’achat a été levée cet été. Vendredi dernier, le club rhodanien a officialisé le départ d’Orel Mangala à Getafe en Liga espagnole. Le milieu de terrain est prêté jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

Quatre jours plus tard, c’est au tour d’Enzo Molebe de quitter Lyon. Il a rejoint le FC Lausanne-Sport en Suisse. Comme l’international Belge, le jeune attaquant franco-congolais est prêté pour une saison, jusqu’au 30 juin 2027.

🤝 Enzo Molebe rejoint le FC Lausanne-Sport, prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison !



Bonne saison à toi, Enzo ! 🔴🔵



Toutes les infos ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) August 11, 2026

Son prêt n’est également pas assorti d’une option d’achat. Le joueur formé à l’Académie de l’Olympique Lyonnais retrouvera donc le club avec lequel il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2029.

En effet, Paulo Fonseca ne compte pas sur Enzo Molebe. Ce dernier avait été prêté au Montpellier HSC en Ligue 2, lors de la seconde partie de la saison dernière, entre février et juin 2026. Le lcub héraultais sollicitait encore le joueur de 18 ans cet été.

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Cette fois, il va s’aguerrir dans un championnat étranger et dans l’élite (en Super League).