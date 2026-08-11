Mercato RC Lens : Un ancien revient au RCL après 14 ans

Serge Aurier fait son retour au RC Lens, quatorze ans après son départ de son club formateur. Il revient pour y entamer sa reconversion.

Mercato : Serge Aurier devient entraîneur adjoint au RC Lens

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Formé au RC Lens entre 2006 et 2009, Serge Aurier a démarré sa carrière professionnelle sous le maillot des Sang et Or. Après trois saisons en Artois, il avait rejoint Toulouse FC en janvier 2012.

Quatorze saisons plus tard, le défenseur de 33 ans a pris sa retraite à Persépolis FC en Iran, en juillet 2026.

Pour sa reconversion, il a décidé de rester dans le milieu du football. Ce mardi, le Racing Club de Lens annonce son retour à La Gaillette Gervais Martel, en tant que coach adjoint des U15 lensois.

« Entre formation et transmission. Pur produit Made in Gaillette auréolé de plus de 400 matchs en professionnel, Serge Aurier fait son retour à La Gaillette. L’ancien international ivoirien (93 sélections) partagera son expérience avec les U15 en qualité d’entraîneur adjoint », a communiqué le RCL.

Entre formation et transmission ⛏️



Pur produit #MadeInGaillette auréolé de plus de 400 matchs en professionnel, Serge Aurier fait son retour à La Gaillette Gervais Martel. L'ancien international ivoirien partagera son expérience avec les 𝐔𝟏𝟓 en qualité d'entraîneur adjoint. pic.twitter.com/eUmwSY6dEa — Made in Gaillette (@MadInGaillette) August 11, 2026

Pour rappel, l’arrière latéral droit retraité a bâti son expérience dans de deux grands clubs, dont le PSG (2014-2017), Tottenham (2017-2021), Villarreal (2021-2022), Nottingham Forest (2022-2024) ou encore Galatasaray (2024).

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