Mercato FC Nantes : Négociations en cours pour le transfert d’un milieu

L’OGC Nice veut piocher au FC Nantes. En quête d’un milieu de terrain, le club azuréen cible Johann Lepenant. Des discussions ont déjà démarré avec les Kita.

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Le FC Nantes pourrait céder l’un de ses milieux de terrain. À 23 ans, Johann Lepenant suscite l’intérêt d’un club de Ligue 1. L’OGC Nice aurait en effet décidé d’accélérer sur le dossier du Nantais, avec une première option déjà posée sur la table : un prêt.

Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants niçois ont entamé des démarches pour attirer Johann Lepenant. Le milieu de terrain correspond au profil recherché par les Aiglons, qui doivent composer avec la longue absence de Laurent Abergel. Le contact est établi entre les deux clubs. Les premières discussions porteraient principalement sur un prêt de Johann Lepenant, toujours sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2029.

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Le Gym cherche une solution avant le coup d’envoi de la nouvelle saison. L’indisponibilité d’Abergel a réduit les options au milieu et le staff azuréen souhaite donc renforcer ce secteur. Djibril Coulibaly, Morgan Sanson et Issiaga Camara figurent parmi les solutions actuellement disponibles.

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La situation devrait encore évoluer dans les prochaines semaines. Hicham Boudaoui est annoncé sur le départ, tandis que Charles Vanhoutte, Tom Louchet et Gabin Bernardeau ont déjà quitté le club. Dans ce contexte, Lepenant apparaît comme une cible prioritaire pour compléter l’entrejeu niçois. Pour le FC Nantes, le dossier est compliqué. Johann Lepenant reste lié au club jusqu’en 2029 et fait partie des joueurs sur lesquels les Canaris peuvent compter.

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Mais un prêt pourrait aussi présenter certains avantages. Le milieu de 23 ans pourrait bénéficier d’un temps de jeu important à Nice, dans un environnement de Ligue 1, tout en restant sous contrôle nantais. Une solution qui permettrait aux deux clubs de répondre à leurs intérêts respectifs. La balle est désormais dans le camp du FC Nantes. Les échanges avec Nice ont commencé et le prêt semble, pour l’instant, être au centre des discussions.