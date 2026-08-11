Mercato ASSE : Une pépite prolonge son contrat à Sainté

L’ASSE est passée à l’acte en arrachant la signature d’un jeune joueur très prometteur. Il a paraphé un nouveau contrat, ce mardi.

Mercato : Nadir El Jamali se lie à l’ASSE jusqu’en 2029

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Mickaël Nadé (27 ans) et Aïmen Moueffek (25 ans), deux joueurs formés à l’Académie de l’ASSE, sont poussés dehors cet été. Ils n’entrent pas dans les plans du nouvel entraîneur. Le club ligérien leur cherche une porte de sortie. Le défenseur central et le milieu de terrain devraient quitter le Forez d’ici le 1er septembre, date de clôture du mercato estival.

En revanche, l’AS Saint-Etienne a décidé de renforcer le contrat de Nadir El Jamali, un an après son premier contrat professionnel. Il a signé un nouveau contrat, pour une saison supplémentaire. Initialement lié à son club formateur jusqu’en 2028, le milieu offensif a prolongé son bail jusqu’au 30 juin 2029.

💚 Milieu de terrain offensif, Nadir El Jamali (19 ans) a paraphé un nouveau contrat le liant à son club formateur jusqu'en 2029.



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Grâce à sa jeunesse, son talent et son profil très prometteur, la pépite de 19 ans est un joyau stéphanois. En reprise après la blessure contractée la saison dernière, il est justement inscrit dans le projet de Kilmer Sports Ventures avec le nouveau coach Ian Cathro.

« Cette prolongation de Nadir El Jamali témoigne de la place que nous avons envie de donner à ces joueurs formés au club. J’aime le joueur, mais également le garçon : sa personnalité et sa détermination. Si sa blessure l’a éloigné des terrains la saison dernière, Nadir s’inscrit malgré ce contretemps dans la durée et aura une carte à jouer auprès du coach », a justifié Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE.

El Jamali : « Je vais travailler dur pour m’imposer »

Quant à l’international U19 français, il est « très content de prolonger l’aventure avec son club » formateur. « Je suis très heureux d’avoir retrouvé le groupe il y a quelques jours et j’ai hâte de repenser au championnat. J’ai l’envie de travailler dur, sans jamais tricher, pour essayer de m’imposer au sein de cette équipe et avec ce nouveau staff », a-t-il déclaré.

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Pour rappel, Nadir El Jamali avait disputé déjà 17 matchs avec l’équipe première de l’ASSE, la saison dernière, et il avait inscrit deux buts en Coupe de France.