Mercato ASSE : Accord conclu pour ce transfert !  

Indésirable à l’ASSE, le jeune défenseur Aboubaka Soumahoro est sur la short-list de nombreux prétendants. Les Verts ne veulent pas le garder.

Mercato ASSE : Aboubaka Soumahoro sur le départ

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Zéro minute jouée avec l’équipe pro, mais il attise les convoitises cet été. Arrivé à l’ASSE cet hiver en prêt depuis Hambourg, Aboubaka Soumahoro quitte le Forez par la petite porte. Malgré ce bilan fantôme chez les Verts, le jeune défenseur central ne manque pas de prétendants.

Selon les informations de Tribune Stéphanoise, le profil de l’international français U20 plaît énormément à l’étranger. Des recruteurs allemands et néerlandais suivent attentivement ses performances en réserve, convaincus par son immense potentiel de développement.

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Il faut dire que ses qualités naturelles séduisent. Robuste, gaucher, capable de glisser dans l’axe ou d’occuper le couloir gauche, le joueur de 20 ans pourrait mettre tout le monde d’accord au fil du temps. Une question demeure : comment relancer sa progression après six mois d’inactivité en équipe première ?

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Saint-Étienne passe déjà à autre chose. La direction de l’ASSE ne cherchera pas à le retenir. Les dirigeants stéphanois ont déjà bouclé l’arrivée de Sohaib Naïr, en provenance de Guingamp. Le secteur défensif affiche d’ailleurs complet pour la saison prochaine. Entre Lamba, Nadé, Le Cardinal et Bernauer, les places seront chères. Soumahoro, lui, va devoir trouver son bonheur ailleurs.