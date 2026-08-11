PSG Mercato : Luis Enrique fait une annonce-choc sur son futur

À la veille d’affronter Aston Villa pour la Supercoupe d’Europe, Luis Enrique a fait une nouvelle déclaration forte sur son avenir avec le PSG. Heureux dans la capitale, l’entraîneur espagnol se voit poursuivre l’aventure.

Mercato PSG : Luis Enrique « espère rester encore de nombreuses années »

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Après une courte préparation estivale et deux matchs amicaux contre Majorque (0-3) et Manchester United (1-1), le Paris Saint-Germain s’apprête à lancer sa nouvelle saison par un choc face à Aston Villa, à l’occasion de la Supercoupe d’Europe, ce mercredi soir du côté de Salzbourg, en Autriche. À la veille de ce premier rendez-vous important de l’exercice à venir, Luis Enrique s’est confié au site de l’UEFA.

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L’occasion pour l’ancien coach du FC Barcelone de faire le point sur sa situation contractuelle dans la capitale française. À un an de la fin de son engagement, Luis Enrique a publiquement affiché son attachement au PSG, avec lequel il vient de remporter deux Ligues des Champions de suite. L’aboutissement d’un projet lancé à l’été 2023, lors de son arrivée en remplacement de Christophe Galtier.

« Je n’oublierai jamais le jour, où le conseiller sportif Luis Campos est venu chez moi. Il n’a fallu que quinze minutes pour réaliser que nous étions sur la même longueur d’onde », lance le technicien asturien. Alors que diverses sources assurent qu’il a déjà donné son accord à Nasser Al-Khelaïfi pour prolonger jusqu’en juin 2030, l’homme de 56 ans a avoué vouloir rester le plus longtemps possible au Paris SG.

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« C’est le projet dans lequel je me suis le plus investi en tant qu’entraîneur, ça ne fait aucun doute. J’espère rester ici pendant encore de nombreuses années », a confié Luis Enrique. Renforcé par le soutien aligné de sa direction, des supporters et de son effectif, le coach espagnol aborde la suite avec fermeté et ambition.

S’il reconnaît qu’il sera difficile de maintenir un niveau d’excellence constant et de continuer à accumuler les titres, il promet un investissement sans faille : « Nous ne laisserons rien au hasard. » L’Espagnol veut continuer à écrire l’histoire du PSG et ne semble pas rassasié après ses deux sacres européens.

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« Ce sera très difficile de continuer à gagner, mais nous ne laisserons rien au hasard », lance-t-il à la concurrence. Des propos qui devront réjouir leurs supporters du Paris Saint-Germain.